ＡＫＢ４８の１８期生・八木愛月が披露した秋らしさ全開の私服コーデが話題を呼んでいる。１２日までに更新した自身のインスタグラムに「秋だね〜歩いてたら落ち葉がたくさんあったよ」とつづり、「＃秋服コーデ」「＃ベレー帽」などのハッシュタグを付けて投稿。グレーのコートに白のニット帽を合わせたコーデを披露した。この投稿にファンからは「アズちゃんめちゃ可愛い」「秋だね〜あづちゃんと一緒にお散歩したくな