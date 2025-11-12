◆男子プロゴルフツアー三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズプロアマ戦（１２日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）２２歳の誕生日だった１１日にプロ転向を表明した中野麟太朗（早大４年）が１２日、プロアマ戦で最終調整し、プロデビュー戦に向けて意気込みを語った。２３年の日本アマチュア選手権を制した中野は１１日に太平洋クラブとスポンサー契約し、プロ転向を表明した。予選ラウンドはツアー２０