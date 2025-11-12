◇大相撲九州場所４日目（１２日、福岡国際センター）西前頭１２枚目・友風（中村）が東１４枚目・竜電（高田川）に寄り倒しで敗れ４連敗となった。過去の対戦成績は０勝８敗。友風が最も苦手としている相手でもある。立ち合いは本来の突き押しではなく、右を差して流れに任せようとしたという。「最初からもろ差しを狙いにいった訳ではありません。どうしても勝てない相手。何かしないといけないですから。土俵際？最初は