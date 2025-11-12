味の素社は、今春より視覚障がい者がスマホなどで使う音声読み上げ機能に特化した「音でみるレシピ SOUNDFUL RECIPE」を公開しているが、そのレシピコンテンツから生まれた初クッキングクラブが盲学校に設立された。新設されたクラブ名は東京・文京区目白台の筑波大学附属視覚特別支援学校の高校生による「サウンドフル クッキングクラブ（SOUNDFUL RECIPECLUB）」。当面は数名のクラブ員だが、味の素では今後、全国の盲学校