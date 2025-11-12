元フジテレビアナウンサー・渡邊渚がMCを務めるYouTube番組『REAL VALUE』が11月10日に更新された。【写真】「局アナ時代より稼げてる」口を大きく開けて笑う渡邊渚渡邊といえば、9月に配信された同番組で動画の再生数がダウンしていることを報じたネット記事に対して、「再生数が低かろうが高かろうが、私のギャラ変わらないんで」「ギャラ変わらないんですよね？ なんで身を削らなきゃならないんだろうな」と発言し物議を醸