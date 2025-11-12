日本維新の会の藤田文武共同代表（44）が12日、国会内での定例会見で「金輪際、出禁にさせてもらいました」として、公設第1秘書が経営する会社兼自宅マンション敷地内に侵入したと藤田氏が指摘するフリージャーナリストと、動画を公開したネットメディアを出入り禁止にしたことを明らかにした。 【写真】偶然すぎる！プライベートで訪れた万博で玉木雄一郎氏とバッタリ！ 藤田氏は、自身の公金還流疑惑を