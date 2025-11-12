◇大相撲九州場所4日目（2025年11月12日福岡国際センター）40歳のベテラン、東前頭4枚目の玉鷲（片男波部屋）が東前頭3枚目で若手有望株の平戸海（25＝境川部屋）を首捻りで下し、3勝1敗とした。立ち合いで踏み込んできた平戸海に対し、玉鷲は右のど輪で相手を起こし、相手の右差し手を左脇で挟んで固定。右腕をそのまま自身の左側へ振り抜いて相手を横倒しにした。決まり手は当初の突き落としから首捻りに変更された。