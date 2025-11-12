JRAは12日、ジャパンCに参戦予定だった外国馬4頭のうち、ロスアンゼルス（牡4＝愛A・オブライエン）、クィーンズタウン（セン5＝同）、ゴリアット（セン5＝仏F・グラファール）が来日を取りやめたことを発表した。3頭は10日に招待を受諾したばかりだった。これにより、今年参戦する外国馬はカランダガン（セン4＝仏F・グラファール）のみとなった。外国馬が1頭となるのは、イレジン（9着）が参戦した2023年以来、2年ぶりとなる