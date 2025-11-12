J3鹿児島は12日、公式サイトを更新。7月5日に発生したアカデミーバス交通事故に関して当該バスの運転手が、過失運転致傷（居眠り運転）の疑いにより、今後検察による捜査が行われる見込みとなったことを報告した。クラブは「2025年7月5日に発生したアカデミーバスの交通事故において、選手およびご家族の皆様をはじめ、日頃よりクラブを応援してくださる皆様、そして関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしていますこ