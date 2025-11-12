中日・涌井秀章投手が１２日、Ｘを更新。同僚・柳裕也投手の写真を投稿し、残留報告を受けたことを報告した。柳はメリーゴーランドに乗り、モンスターズ・インクのサリーの帽子、大きなサングラスも着用。涌井は「とある日の夢の国での出来事。大野と一緒でウケを取りたがる。まさかの残留報告はこのスタイルでされました笑」と明かした。涌井にとって柳は横浜高校の後輩。「残ってくれて良かった！歓迎会開催しようかな」と