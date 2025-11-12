¤¹¤«¤¤¤é¡¼¤¯¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ä¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤«¤éÍÈ¤²ÀìÌçÅ¹¡Ö¤«¤é¹¥¤·¡×¤Ï¡¢11·î13Æü¤«¤é¡Ö¤´ÅöÃÏ¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¥Õ¥§¥¢¡×Âè2ÃÆ¤òÁ´Å¹¤Ç³«»Ï¤¹¤ë¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌ¾Êª¤ò½¸¤á¤¿¥Õ¥§¥¢¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤Ï¡Ö¿®½£Ì¾Êª »³Â±¾Æ¤­Ð§¡×¤ä¡ÖÆÁÅç¥é¡¼¥á¥óÉ÷ ÆÚ¤Ä¤±½Á¶¾Çþ¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖµÜºê¥Á¥­¥óÆîÈÚ¡×¤ä¡Ö¿·³ãÌ¯¹â¶ñÂô»³¤È¤ó½Á¤Ä¤±¶¾Çþ¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿Ì¾¸Å²°¤ÎÀÖÌ£Á¹¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤éÍÈ¤²Äê¿©¤Ê¤É¤¬ºÆÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£²Á³Ê¤Ï¤¤