「エイブルトライアウト２０２５」（１２日、マツダスタジアム）広島から戦力外通告を受けた山足達也内野手は今季限りでの現役引退を表明した。この日、トライアウト参加後に「今日が最後と」と明かした。山足は２０１７年度ドラフト８位でオリックス入団し２１年からの３連覇に貢献。２４年１２月の現役ドラフトで広島へ移籍した。決断したのは１０月に戦力外を通告された翌日だという。「もうこれ以上やっても、という