WBCバンタム級王座決定戦を前にスパーリングを公開した那須川天心＝12日、東京都新宿区の帝拳ジムWBCバンタム級王座決定戦（24日・トヨタアリーナ東京）に臨む同級1位の那須川天心が12日、東京都新宿区の所属ジムで練習を公開した。世界初挑戦の元人気キックボクサーは「何も変わることはない。既に仕上がって心身は整っている。自信を持って闘う」と順調な調整をアピールした。元WBA同級王者の井上拓真（大橋）と対戦する。こ