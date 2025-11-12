サッカー韓国代表として、シドニーオリンピック、アテネオリンピック、「２００２ＦＩＦＡ日韓ワールドカップ」などに出場し、現在は解説者をはじめ、マルチタレントとして活動しているイ・チョンス（李天秀＝４４）が、詐欺容疑で告訴されたと現地で報じられる中、告訴人と合意し事件が集結したと７日、現地メディアのウィキツリーなどが報じた。記事によると、イ・チョンスの所属事務所・ＤＨエンターテインメントが「告