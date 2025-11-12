「１票の格差」が最大３・１３倍だった７月の参院選は投票価値の平等を求める憲法に違反するとして、弁護士グループが東京選挙区の選挙無効（やり直し）を求めた訴訟の判決で、東京高裁（梅本圭一郎裁判長）は１２日、「合憲」との判断を示して請求を棄却した。判決は「国会の格差是正の取り組みに具体的な進展はみられない」としつつ、最大格差の拡大幅は前回の２０２２年選挙時（３・０３倍）からわずか０・１ポイントだった