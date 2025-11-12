中学校教諭の男が栃木県内の駐車場で10代の少女に性的暴行を加えたとして、警察に逮捕されました。不同意性交の疑いで逮捕されたのは、宇都宮市の公立中学校に勤める教諭の辰巳伸容疑者（34）です。辰巳容疑者は先月中旬ごろ、栃木県内の駐車場に止めた車の中で10代の少女に対し、16歳未満と知りながら性的暴行を加えた疑いがもたれています。警察によりますと、今月8日、少女の関係者が「被害にあっているかもしれない」と警察に