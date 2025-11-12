シーズンが佳境を迎える中で、来季去就が注目される角田(C)Getty Imagesリミットの瞬間が迫っている。F1の名門レッドブルの来季構想の行方だ。今季のF1においてコンストラクターズランキング3位と低迷するレッドブル。シーズン中には20年間にわたって代表を務めていたクリスチャン・ホーナー氏を解雇するなど、抜本的な改革に向けた動きは図ってきたが、いまだ来季のドライバー構想は明確化されていない。【動画】一体なぜ？