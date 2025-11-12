11月12日、川崎フロンターレはGKチョン・ソンリョンとの契約満了に伴い、来季の契約を更新しないことを発表した。2016年に韓国の水原三星ブルーウィングスから川崎に加入したチョン・ソンリョンは、これまで公式戦通算363試合に出場。４度のJ１優勝を含む計７つのタイトル獲得に貢献した。40歳の韓国人GKはクラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメントしている。「今シーズンを最後に、川崎フロンターレを離れることに