白内障には、高齢者の病気というイメージがある。しかし、眼科専門医の栗原大智さんは「じつは50代の約4割が白内障。もしも見えづらいなどの症状があれば、早めに眼科専門医に相談して治療を開始してほしい」という――。※本稿は、栗原大智（ドクターK@眼科医パパ）『眼科専門医が教える最新知識 スマホ時代の「眼」のメンテナンス』（高橋書店）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Yuto photographer※写真はイメー