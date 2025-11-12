■50年間も続いてきた「暫定税率」ガソリンの暫定税率の年内廃止が固まった。ガソリンにかかる税金は本則では1リットル当たり28.7円だが、暫定税率としてこれに25.1円が上乗せされてきた。暫定税率は、1974年に道路整備財源の確保を目的に導入されたが、「暫定」と言いながら延長され、50年も続いてきた。また、ガソリン税を含めたガソリン価格に消費税が課税されており、「二重課税」になっている。写真提供＝共同通信社衆院予算