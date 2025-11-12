9月、リーグ優勝を決め記念撮影する（前列右から）中野、近本、森下、佐藤輝ら＝甲子園プロ野球の守備のベストナインを選ぶ三井ゴールデングラブ賞が12日に発表され、阪神から5年連続の近本光司外野手や初受賞の佐藤輝明三塁手ら、セ・リーグでは史上最多となる7人が選ばれた。これまでは2004年の中日の6人が最多だった。阪神では他に村上頌樹投手と森下翔太外野手が初選出され、坂本誠志郎捕手と大山悠輔一塁手、中野拓夢二塁