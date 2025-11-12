中日の岡林勇希が12日、『第54回三井ゴールデン・グラブ賞』の外野手部門で4年連続4回目の受賞を果たした。岡林は球団を通じて「4年連続で選出していただき、とてもうれしく思います。今年もこの素晴らしい賞をいただけて光栄です。目標だった4年連続を達成できたので、来シーズンは5年連続を目指して頑張ります」と喜んだ。