インタビューに応じる全日本ろうあ連盟の石橋大吾理事長耳が聞こえない、聞こえにくい人による国際スポーツ大会「東京デフリンピック」の15日の開幕を前に、全日本ろうあ連盟の石橋大吾理事長（52）が共同通信の単独インタビューに応じた。日本初開催となるデフリンピックは「ろう者や、聞こえないアスリートへの注目が高まる千載一遇のチャンス」と期待する。島根県出身の石橋氏は生まれつき耳が聞こえない。幼少の頃は、口の