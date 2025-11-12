レギュラーガソリンの全国平均価格は、前の週に比べて1リットルあたり0.1円の値下がりでした。13日からの政府補助金の引き上げを控え、小幅な動きに留まりました。【画像】ガソリン平均価格173.5円 補助金引き上げ控え資源エネルギー庁によりますと、10日時点のレギュラーガソリンの平均価格は1リットルあたり173.5円でした。前の週から0.1円と小幅に値下がりしましたが、ほぼ横ばいの水準でした。石油情報センターによりま