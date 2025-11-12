プロ野球の“守備の名手”を表彰する「第54回三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者が12日に発表され、楽天からは三塁手部門で村林一輝が初受賞、外野手部門で辰己涼介が5年連続5度目の受賞となった。初受賞の村林は球団を通じ「守備の一番の栄誉であるゴールデン・グラブ賞を初めて受賞できたこと、とても嬉しく思います。ルーキーの頃からたくさんノックを打ち指導してくださった監督・コーチ、支えてくれた裏方さん、そして関