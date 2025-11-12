パリ・ファッションウィークに参加したパリス・ジャクソンさん＝10月、フランス・パリ/Gilbert Flores/WWD/Getty Images（CNN）歌手で俳優のパリス・ジャクソンさん（27）が、薬物依存の経験と、それに伴う健康被害について率直に語った。最近投稿された動画の中で、「鼻中隔穿孔（せっこう）」という症状を今も抱えていることも明かした。パリスさんは、プリンス・マイケル・ジャクソンさん（28）とビギ・ジャクソンさん（23）と