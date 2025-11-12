大阪・八尾市でパトカーに追跡されていた車がタクシーと衝突し、タクシーの運転手と乗客が重傷です。12日午前2時過ぎ、大阪市平野区加美東で車の運転手に警察が職務質問をしていたところ逃走したため、パトカーが追跡しました。その2分後、八尾市西久宝寺の交差点で信号無視したこの車が、タクシーと衝突。タクシーの運転手（73）が肋骨（ろっこつ）を折り、乗客（51）も肺を損傷する重傷です。警察は、車の運転手・花沢祐蔵容疑者