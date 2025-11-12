近畿地方は、17日〜18日ごろには今シーズンに入ってから一番の寒気が流れ込むでしょう。標高の高い山では雪が降り、積雪となる恐れがあるため、冬用タイヤの準備などの冬支度は早めにするようにしてください。14日〜15日晴れて、紅葉狩り日和近畿地方は、明日13日は中部と南部で雨の降る所があるでしょう。量が多くなることはないものの、外出の際には雨具があると安心です。明後日14日と15日(土)は、高気圧に覆われて各地とも晴