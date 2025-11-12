「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。11月11日（火）の放送は、ゲストにおいしくるメロンパンが登場。【動画】「40人で集まってスケベな話」謎の会合にあのちゃん「怪しい」2015年に結成した3ピースロックバンド・おいしくるメロンパン。結成1年目で「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2016」に出演。先月メジャーデビューを果たし、注目を集めている。Vo.&Gt.のナカシマによると、結成当時“造語”作りにハマっており、あ