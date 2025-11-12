Ｊ１清水は１２日、韓国・慶北自然科学高のＤＦオム・ジュヨンの来季入団が内定したと発表した。１８２センチ、７８キロのＤＦでセンターバックとサイドバックを務める。本人はクラブを通じ「これからチームのために全力を尽くし、自分にできることをしっかりと貢献していきたいと思います」とコメント。反町ＧＭは「素晴らしいプロポーションとスピード含めたフィジカルレベルの高さはこの年齢においては群を抜く存在です」と