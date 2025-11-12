サッカー日本代表は１２日、国際親善試合ガーナ戦（１４日・豊田ス）に向け、千葉県内で合宿３日目となるトレーニングを行った。＊＊＊招集２６人中、２５人がピッチ上でのトレーニングを実施。ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）は室内での調整となった。広報担当者は「けが等ではなく、疲労を考慮したコンディション調整のため」と説明した。この日からガーナ戦を見据えた実戦的なトレーニングに移るとみられ、冒頭