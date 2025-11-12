フリーの長野美郷アナウンサーが１２日までに自身のＳＮＳを更新し、衣装ショットを披露した。長野アナはインスタグラムに「プライムニュースで着させていただいた衣装たちすっかり秋服です」と書き始め、着用衣装のブランドを紹介するとえんじ色の水玉ワンピースに白のヒールを合わせたコーデをはじめとするコーデを複数枚披露した。最後に「急に寒くなるものだから早速寒暖差アレルギーが出てしまった皆さまも、ご自愛