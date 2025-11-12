岐阜県揖斐川町の山中で女性の遺体が見つかった事件で12日、知人の男が殺人の罪で起訴されました。揖斐川町の山中で可児市の飲食店店員・野村花織さん(当時33)の遺体が見つかった事件では、10月に岐阜市の立花浩二被告(55)と内縁の妻の神原美希被告(36)が、殺人と死体遺棄の疑いで逮捕されていました。岐阜地検は12日、立花被告について殺人の罪で起訴しました。一方、神原被告については「今後捜査を遂げた上で、適切な処