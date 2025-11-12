プロトタイプ発見来年デビュー？BMWは、新型EV『iX3』のクーペ版として、『iX4』の開発を進めている。1回の充電で800km以上の航続距離を実現する見込みだ。【画像】BMWの人気クーペSUVがフル電動モデルへ！【現行X4と新型iX3を詳しく見る】全45枚まだ正式には発表されていないが、先日、欧州でテスト用のプロトタイプが目撃された。正式発表は来年初頭と見られる。新型『iX4』のベースとなる『iX3』 BMW2014