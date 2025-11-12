静岡県内にも紅葉シーズンがやてきました。見頃を迎えた各地の様子を12日上空と地上から取材しました。11月も半ばとなり県内にも紅葉シーズンが到来！「ウェザーニューズ」によると、山間部を中心に見ごろを迎えているとのことで、その各地の最新状況を取材しました。まずは…。（澤井 志帆 キャスター）「これからヘリコプターに乗って空中散歩してきます」空から向かたのは静岡市の中山間地