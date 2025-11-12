5児の母でモデルの鈴木サチ（45）が10日、自身のインスタグラムを更新。「ヘビロテ確定のデニム」で決めた私服コーデを披露した。【写真】「かわかっこいい！」「5児のママに見えない！」“ヘビロテ確定”デニムで決めた鈴木サチの私服コーデ鈴木が愛用しているのは『DIESEL（ディーゼル）』のライトブルーデニム。「いろいろ迷ったけど、やっぱり定番一番人気をチョイスしたよ」「履き心地ちフィット感、やっぱりこの形がしっ