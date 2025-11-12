歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（47）が12日、自身のインスタグラムを更新。朝から親子でトレーニングに励む、仲むつまじい瞬間を公開した。【写真】「大きくなりましたね」朝トレーニングを終えた長女・麗禾＆長男・勸玄團十郎は「朝家族トレーニング」とつづり、長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）、長男・堀越勸玄（市川新之助／12）とジムで過ごす様子を投稿し、ほほ笑ましい家族の姿を披露している。最後は、帰宅する麗