プロ野球・楽天の村林一輝選手と辰己涼介選手が、2025年度三井ゴールデン・グラブ賞受賞コメントを発表しました。村林選手は今季、ショートを守るドラフト1位ルーキー・宗山塁選手の加入もあり、サードでスタメンに定着。キャリアハイの打率.281(リーグ5位)を記録し、144安打で自身初となる最多安打のタイトルを獲得しました。ゴールデン・グラブ賞(3塁手部門)を初受賞した村林選手は球団を通じ、「守備の一番の栄誉であるゴールデ