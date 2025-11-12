「ペシャワール会」の村上優会長アフガニスタンなどで人道支援を行う福岡市の非政府組織（NGO）「ペシャワール会」の村上優会長が15日に退任することが12日、分かった。現地代表だった中村哲医師が2019年12月に殺害されてから間もなく6年。村上氏は取材に、会の体制の再編と、事業継続のめどが立ったことを受けた判断と説明した。中村医師が設立した「PMS（平和医療団）」の代表に当たる総院長は引き続き務める。会長職の後任