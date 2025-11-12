ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は12日、家庭用ゲーム機「プレイステーション（PS）5」の日本語専用モデルを21日に国内で発売すると発表した。希望小売価格は5万5千円で現行モデルより1万7980円安い。