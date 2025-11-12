12日朝、岩手・盛岡市の中心部付近でクマが相次いで目撃されました。また八幡平市では、散歩をしていた男性がクマに襲われ軽いけがをしました。12日午前5時半ごろ、岩手県庁などにほど近い盛岡市中央通で、クマ1頭を目撃したとの通報が警察に3件寄せられました。クマは体長1メートル以上の成獣とみられていて、その後、午前7時ごろには盛岡市愛宕町にある下小路中学校の付近でも目撃されました。これらの現場は岩手県庁から約1km圏