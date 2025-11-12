政府の安全保障関連の文書の改定に伴う「非核三原則」の見直しについて、木原官房長官は「現時点で予断は控える」と述べました。12日午前の記者会見で、木原長官は「核兵器を持たず、つくらず、持ち込ませず」とした非核三原則について、「方針として堅持している」と強調しました。会見では、政府内で検討に入った「国家安全保障戦略」など3つの文書の改定に伴い、非核三原則を見直すかも問われました。木原官房長官：戦略3文書の