瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りになっています。夜も曇りの天気が続くでしょう。 13日も雲が広がり、昼過ぎにかけて海沿いでは雨の降るところがある見込みです。朝の最低気温は岡山で10度、津山で7度、高松で12度でしょう。12日朝よりも3度程度気温が高くなります。日中の最高気温は岡山、津山、高松で17度の予想です。12日と同じくらいかやや高くなるでしょう。 14日以降はおおむね晴れの天気になりそうです。