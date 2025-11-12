ノーベル文学賞候補、7回。日本文学史における耽美派の旗手・谷崎潤一郎は、生涯を通じて「女性の足」に魅了され続けた。『刺青』『痴人の愛』など数々の名作の源泉となった谷崎の“マゾヒズムの快楽”とは。 【画像】刺青師が自身の欲望にのめり込んでいく谷崎初期の名作 文豪たちの癖エピソードをまとめた『文豪の憂鬱な癖』より一部抜粋、再編集してお届けする。〈全4回のうち3回目〉 晩年になっても「