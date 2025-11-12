福岡県警嘉麻署は12日、嘉麻市の住民が11日午後8時半ごろ、交流サイト（SNS）を利用中、見知らぬアカウントの人物から「私のクレジットカードが不正利用された、あなたは詐欺師だ」などのメッセージが送られた後、別のサイトへ誘導された。インターネットで10万円を送金して被害に遭ったという。