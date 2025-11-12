中日ドラゴンズの大野雄大投手が11月12日、契約更改に臨み、5000万円アップ推定1億7000万円の単年契約でサインしました。大野投手：「毎年なんとか頑張りたい、やりたいと思っている中で今年も挑んだんですけど、その中でも思っていた以上の数字が残せたかなと」大野投手は今季、規定投球回には届きませんでしたが、20試合に登板し、自己最多タイの11勝をあげ、復活の1年となりました。大野投手：「1年間やってきたと胸を張れ