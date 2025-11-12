4児の母でタレントの東原亜希（43）が、12日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ショート動画で、1週間コーデを公開した。【動画】「着方参考にしたい」東原亜希が紹介する1週間秋冬コーデ「2025AW LOOKBOOK」と題し、7パターンの秋冬コーデを紹介。ホワイトトーンにゴールドのアクセサリー、ブラウンのバッグを合わせた洗練されたスタイル。オールブラックでそろえ、ダウンベストにブーツを合わせたカジュアルなスタイルを