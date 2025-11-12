サッカー日本代表は12日、千葉市内で国際親善試合2試合に向けて練習を行った。今回は年内最後の活動として、14日にガーナ戦（豊田スタジアム）、18日にボリビア戦（国立競技場）に臨む。MF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）は疲労を考慮して室内で別メニュー調整した。鎌田は所属クラブではボランチや2シャドーの一角でフル回転。9、10月と2カ月連続でクラブの月間MVPに選出されている。その他の25選手が、ガーナ戦ボリビア