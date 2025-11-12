東京市場まとめ 1.概況 日経平均は145円高の50,988円で反発して寄付きました。前日の米国市場では、米政府機関の再開に向けた動きが好感されダウ平均は上昇し、最高値を更新して取引を終えており、その流れを汲んで日本市場も買いが優勢でのスタートとなりました。朝高後では売られ、9時7分には305円安の50,537円をつけ、本日の安値をつけるなど、方向感に欠ける展開となりました。その後は持ち直すも、一進一退の推移とな