ガーナ戦に向け、調整する遠藤（中央）ら日本代表＝千葉市内サッカー日本代表は12日、千葉市内でガーナ戦（14日・豊田スタジアム）に向けて大部分を非公開として練習した。公開された冒頭では遠藤（リバプール）板倉（アヤックス）らが球回しなどで体をほぐした。鎌田（クリスタルパレス）は室内で調整した。世界ランキング19位の日本は同73位のガーナと通算5勝3敗。18日には東京・国立競技場で、同76位のボリビアと対戦する。